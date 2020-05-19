Bakan Soylu polis kontrol noktasını ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara 'da Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Ardından Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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