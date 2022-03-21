Bakan Soylu, Hakkari'de polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasının perde arkasını anlattı - Son Dakika
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Bakan Soylu, Hakkari'de polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasının perde arkasını anlattı

21.03.2022 21:02
Bakan Soylu, Hakkari'de polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasının perde arkasını anlattı

Hakkari'de bir polis memurunun en 52 kilo patlayıcıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Bu memuru biz 2019 yılında ihraç etmişiz, mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, İstanbul'da bir yere geçmiş" dedi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuştu. Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.

"2019 YILINDA İHRAÇ EDİLMİŞ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET ekranlarında Hakkari'de ele geçirilen 52 kilo patlayıcıyla ilgili de konuştu.

Konuya ilişkin Bakan Soylu, "Akşam saatlerinde Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Yapay zeka yoluyla şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Onlar uyuşturucu nakli olduğunu düşünmüşler. Zulada 52 buçuk kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar, kimliğe bakınca polis memuru olduğunu görüyorlar. Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Bu memuru biz 2019 yılında ihraç etmişiz, mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, İstanbul'da bir yere geçmiş" ifadelerini kullandı.

"PATLAYICI TAŞITMAK İÇİN AİLELERİ İLE TEHDİT EDİYORLAR"

Patlayıcı taşımak için terör örgütü PKK'nın artık yöntem değiştirdiğini söyleyen Soylu, "Neresi olduğunu sormayın ama PYD'nin bir karargâhında iki DEAŞ'lı kadına PYD'li komutan 'patlayıcıları Türkiye'ye getireceksiniz, getirirseniz elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu serbest bırakırız' diyor. Yani Türkiye'nin iç huzurunu sendeletmek için birçok saldırı biçimi kullanılıyor" dedi.

Bakan Soylu, Hakkari'de polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasının perde arkasını anlattı
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