Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Polis Şehitliği'nde Anma Törenine Katıldı

Bakan Soylu, Polis Şehitliği'nde Anma Törenine Katıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, "Sizler şehit, bizler de sizlere şahidiz" dedi.

Bakan Soylu, Polis Şehitliği'nde Anma Törenine Katıldı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, "Sizler şehit, bizler de sizlere şahidiz" dedi. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle Cebeci Polis Şehitliği'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımı ile tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunan törende şehitlik anı defterini imzalayan Bakan Soylu yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz, emeklerinizle, tarif edilmez fedakarlıklarınızla, üniformanızın içinde ulaştığınız şehadetle yücelttiğiniz Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü münasebetiyle huzurlarınızdayız. Yıllarca göğsünüzde onurla taşıdığınız o yıldız bugün hala ışıl ışıl parlıyorsa, sizlerin ve iki asra yaklaşan tarihi boyunca bu teşkilatın verdiği tüm şehit ve gazilerin, meslek onurunu her şeyin üzerinde tutan meslek arkadaşlarınızın sayesindedir. İçiniz rahat olsun ki sizlerden sonra gelen kardeşleriniz de tıpkı sizler gibi yüksek bir sadakat ve gayretle vatandaşın canını, malını, namusunu korumak, aziz vatanımızın her santimetrekaresinde huzur ve asayişi temin etmek için canla başla çalışmaktadır. Görev yaptığınız Türk Polis Teşkilatı bugün imkan ve kapasitesiyle sorumluluk sahasının genişliğine rağmen ortaya koyduğu başarıyla sadece ülkemizin değil, dünyanın da huzur ve güvenliğine katkı sağlamaktadır" dedi.

"SİZLER ŞEHİT, BİZLER DE SİZLERE ŞAHİDİZ"

"Bizleri asla ödeyemeyeceğimiz büyük bir minnet ve şükran borcuyla baş başa bıraktınız" diyen Soylu, "Kötülüğün ve suçun kendini geliştirdiği, mağduriyetlerin giderek daha fazla arttığı bu zaman diliminde şefaatlerimize ve manevi kavramınıza ulaşabilmek en büyük arzumuzdur. Sizler şehit, bizler de sizlere şahidiz. Sizin sadakatinize, 174 yaşındaki bu teşkilatın, o tertemiz üniformanızın hakkını verdiğinize, milletin emanetine sahip çıktığınıza, bir yaz gecesi bize ihanet edenlere karşı vatanı, milleti ve bayrağı savunduğunuza, hırsıza, uğursuza karşı vatandaşın yanında olduğunuza şahidiz. Bizler, sizlerden razıyız, Cenab-ı Hak'tan da sizler için gani gani rıza ve rahmet diliyoruz. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından şehit kabirlerine karanfil bırakan Soylu, şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi.

(Emin Kuvat - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:21 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Polis, Güncel
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