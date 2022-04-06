Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk polis teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Ulus Meydanı'nda düzenlenen etkinliği ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk polis teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Ulus Atatürk Heykeli'nin bulunduğu alanda, özel harekat polisleri ve araçları, hassas burunlu köpekler, atlı birlikler, siber suçlarla mücadele birimleri, kriminal ve polis arama- kurtarma birimleri yer aldı. Polis Bandosu ve Polis Korosu tarafından konser de verildi. Eski polis kıyafetlerinin de sergilendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAKAN SOYLU DA ETKİNLİK ALANINA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da etkinlik alanına geldi ve stantları gezdi. Bakan Soylu'ya Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, hatıra fotoğrafları çekindi. Vatandaşlara polis maketi hediye eden Soylu, daha sonra etkinlik alanından ayrıldı. (DHA)