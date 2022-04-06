Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi

06.04.2022 18:33

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk polis teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Ulus Meydanı'nda düzenlenen etkinliği ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk polis teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Ulus Meydanı'nda düzenlenen etkinliği ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk polis teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Ulus Atatürk Heykeli'nin bulunduğu alanda, özel harekat polisleri ve araçları, hassas burunlu köpekler, atlı birlikler, siber suçlarla mücadele birimleri, kriminal ve polis arama- kurtarma birimleri yer aldı. Polis Bandosu ve Polis Korosu tarafından konser de verildi. Eski polis kıyafetlerinin de sergilendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAKAN SOYLU DA ETKİNLİK ALANINA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da etkinlik alanına geldi ve stantları gezdi. Bakan Soylu'ya Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, hatıra fotoğrafları çekindi. Vatandaşlara polis maketi hediye eden Soylu, daha sonra etkinlik alanından ayrıldı. (DHA)

Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi
Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi
Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi

YORUMLAR
500
Soylu: '15 Temmuz'dan sonra Türk Polis Teşkilatı çok güçlü bir toparlanmanın içerisinde oldu' Soylu: '15 Temmuz'dan sonra Türk Polis Teşkilatı çok güçlü bir toparlanmanın içerisinde oldu' Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
18:04 Malatya'da ölüm ihbarına giden polisler, evin odalarında kazılmış 1'er metrelik çukurlar buldu
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:47 Kayıp üniversite öğrencisi, ölümüne sebep olan tüfeği kendisi satın almış
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 18:51:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement