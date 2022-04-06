Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, polislerle sahur programında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan ayının 5'inci sahurunu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'nda polis memurları ile yaptı. Soylu, sahur programının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sahur sofrasının bereketini Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'nda kahraman polislerimizle paylaştık. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.