Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı - Son Dakika
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Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı

06.04.2022 07:21
Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, polislerle sahur programında bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, polislerle sahur programında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan ayının 5'inci sahurunu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'nda polis memurları ile yaptı. Soylu, sahur programının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sahur sofrasının bereketini Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'nda kahraman polislerimizle paylaştık. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.


Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı
Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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