Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın - Son Dakika

Kendisini dinleyen polislere böyle seslendi: Kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında polislere birtakım tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın. Polis mesleğinin ücreti millet sevgisidir. Ederi bayrak sevgisidir. Kimsenin elini ovuşturmaya fırsat veremeyiz" dedi.