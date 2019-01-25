Bakan Soylu, "Reng-İ Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu"Nu Kabul Etti
31 dakika önce
- İçişleri Bakanı Soylu, Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nu kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi Bakan Soylu'nun öğrencilerle sohbeti Bakan Soylu'nun konuşması Hakkari Merkez Cumhuriyet Lisesi 11.
- İçişleri Bakanı Soylu, Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nu kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi
Bakan Soylu'nun öğrencilerle sohbeti
Bakan Soylu'nun konuşması
Hakkari Merkez Cumhuriyet Lisesi 11. sınıf öğrencisi Melisa Taş'ın türkü söylemesi
Fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu"nu kabul etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:41 Kaynak: AA
ABD'den İran'a Yönelik Yeni Yaptırım Kararı! Listede Birçok Şirket Var
Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var'
Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi