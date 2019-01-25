Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, "Reng-İ Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu"Nu Kabul Etti

Bakan Soylu, "Reng-İ Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu"Nu Kabul Etti

31 dakika önce

- İçişleri Bakanı Soylu, Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nu kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi Bakan Soylu'nun öğrencilerle sohbeti Bakan Soylu'nun konuşması Hakkari Merkez Cumhuriyet Lisesi 11.

- İçişleri Bakanı Soylu, Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nu kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi
Bakan Soylu'nun öğrencilerle sohbeti
Bakan Soylu'nun konuşması
Hakkari Merkez Cumhuriyet Lisesi 11. sınıf öğrencisi Melisa Taş'ın türkü söylemesi
Fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu"nu kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:41 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Hakkari, Güncel
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