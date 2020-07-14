Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz" - Son Dakika

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 02:04 Kaynak: AA
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