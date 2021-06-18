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Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı - Son Dakika

Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı

18.06.2021 11:48

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın mesaisinin yüzde 70'ini düzensiz göçle mücadelenin oluşturduğunu, bu yıl kurtardıkları kaçak göçmen sayısının 6 bin 107 olduğunu söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın mesaisinin yüzde 70'ini düzensiz göçle mücadelenin oluşturduğunu, bu yıl kurtardıkları kaçak göçmen sayısının 6 bin 107 olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, bakanlıkta Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 39'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Soylu, devletin kurumlarının aslında milletin ve medeniyet aklının yansıması olduğunu belirterek, "Eğer bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız Ege'de hayat kurtarıyorsa başka ülkelerin teşkilatları o mazlumları ölüme terk ediyorsa aradaki bu fark aziz milletimizin karakterindendir. Aziz milletimizin kalbinin ve medeniyetinin temizliğinden ayrıca benim mesai arkadaşlarımın hem insanlığa hem mesleklerine olan sadakatinden kaynaklanmaktadır. Bu teşkilat; küresel göçü yönetirken, düzensiz göçle mücadele ederken, her türlü kaçakçılıkla her türlü suçla her türlü kanun dışı eylemle mücadele ederken, uyuşturucu ticareti ile kıyasıya mücadele ederken uluslararası ölçekte başarılı olabiliyorsa hem kendi kabiliyetleri, mahareti hem devletimizin gücü hem de dünyadaki her denizcinin üniformadaki 3 çizgisinden birinin bu millete ait bir zaferi temsil etmesinin verdiği öz güvenle bunu yapmaktadır" diye konuştu.

'TEŞKİLATIMIZIN YÜZDE 100'Ü PROFESYONEL'

15 Temmuz sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın beşeri, teknik ve teknolojik olarak kapasitesini ciddi oranda artırdıklarını söyleyen Soylu, "2016 yılında 5 bin 428 olan sahil güvenlik personel sayısını 15 Temmuz'dan sonra yaptığımız arınmaya rağmen yüzde 33'lük bir artışla 7 bin 217 sayısına çıkardık. Ayrıca 2016 yılında 171 olan personel profesyonellik oranını da yüzde 100 profesyonel bir teşkilat olarak tamamladık" dedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan yatırımları ve geliştirmeleri anlatan Soylu, "Tüm bu dijital sistemlerimizle birlikte tüm sorumluluk sahamızın her santimetrekaresini izleyebiliyor hale gelmeyi hedefliyoruz. Elbette ki yapılan bu yatırımlar, atılan bu adımlar sonuç almayı gerektirir. Bu yatırımlarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hükümetimizin talimatlarının çok önemli yeri vardır. Bu da bize ayrı bir güç, ayrı bir kuvvet sağlamaktadır. Öz güvenimizi daha da yükseltmektedir" diye konuştu.

'ULUSLARARASI OPERASYONLAR YÜZ AKIMIZ'

Türkiye'nin kara sularının ötesinde uluslararası hukukun kendilerine verdiği yetki ile çok önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Soylu, "Özellikle uyuşturucu ile mücadelede, son 1,5 yıl alınan uyuşturucu da dahil olmak üzere uluslararası alanda yapmış olduğumuz operasyonlar Emniyet ile birlikte Sahil Güvenlik teşkilatımızın yüz akıdır. Bu, sularımızın etrafından da uyuşturucu ve kaçakçılığı engelleme kabiliyeti ortaya koyduğumuz için büyük bir caydırıcılık teşkil etmektedir" dedi.

'BU YIL KURTARDIĞIMIZ GÖÇMEN SAYISI 6 BİN 107'

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın mesaisinin yüzde 70'ini düzensiz göçle mücadelenin oluşturduğunu belirten Bakan Soylu, "Özellikle 2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın kurtardığı kaçak göçmen sayısı 60 bin 802'ydi. 2020 yılında virüs salgını münasebetiyle göç dalgasında hafif bir durulma olsa da yine bu rakam 20 bin 380'dir. Bu yıl içinde halen yılın ortasındayız 6 bin 107'dir. Buradaki düşüş kimseyi aldatmasın. Salgında en küçük bir normalleşmede bu sayılar hızla artmaktadır" diye konuştu.

Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı
Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı
Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı
Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı - Son Dakika


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