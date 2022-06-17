Bakan Soylu: "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, insanlık ve iyilik ödüllerine layıktır" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, insanlık ve iyilik ödüllerine layıktır"

17.06.2022 20:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

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"2020 yılından itibaren Yunanistan tarafından geri itme denilen zulme maruz kalan tam 33 bin 745 kişiyi de Sahil Güvenlik teşkilatımız ölümden ve o zulmün ortasından kurtarmış olduk. Size minnettarız"

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız, insanlık ve iyilik ödüllerine layıktır"

YORUMLAR
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İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu: (1) İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu: (1) Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Sahil Güvenlik Komutanlığımız, insanlık ve iyilik ödüllerine layıktır' - Son Dakika

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