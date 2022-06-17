"2020 yılından itibaren Yunanistan tarafından geri itme denilen zulme maruz kalan tam 33 bin 745 kişiyi de Sahil Güvenlik teşkilatımız ölümden ve o zulmün ortasından kurtarmış olduk. Size minnettarız"

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: 'Sahil Güvenlik Komutanlığımız, insanlık ve iyilik ödüllerine layıktır' - Son Dakika

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