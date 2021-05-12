Bakan Soylu: Şampiyonluk kutlamaları tam kapanmadan sonra yapılmalı - Son Dakika

Bakan Soylu: Şampiyonluk kutlamaları tam kapanmadan sonra yapılmalı

12.05.2021 17:30
Bakan Soylu: Şampiyonluk kutlamaları tam kapanmadan sonra yapılmalı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Süper Lig'de 15 Mayıs Cumartesı Günü oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın taraftarlarına uyarıda bulunarak, kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması gerektiğini söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Süper Lig'de 15 Mayıs Cumartesı Günü oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın taraftarlarına uyarıda bulunarak, kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, 81 ilde alınan tedbirlere ilişkin Van, Diyarbakır, İzmir, Antalya, İstanbul, Muğla, Denizli, Zonguldak, Kars, Mersin illerindeki kontrol noktalarına canlı bağlantı yaparak bilgi aldı.

'ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI TAM KAPANMADAN SONRA YAPILMALI'

Bakan Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yaptığı bağlantıda Süper Lig'de 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak son hafta karşılaşmalarına dikkat çekerek şampiyonluk kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulundu. Soylu, "Şampiyonluk kutlamaları olursa bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda diplomatik müzakere yöntemi hem size hem valimize düşüyor. Buna yönelik tedbir almamız gerekiyor. 3 takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, iyi bir çağrıda bulunursa tam kapanma dönemine halel gelmeden, tam kapanma akabinde bunlar yapılabilir" dedi.

- Ankara
Bakan Soylu: Şampiyonluk kutlamaları tam kapanmadan sonra yapılmalı
Bakan Soylu: Şampiyonluk kutlamaları tam kapanmadan sonra yapılmalı

Spor Toto Süper Lig, Süleyman Soylu, İstanbul, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Soylu: Şampiyonluk kutlamaları tam kapanmadan sonra yapılmalı - Son Dakika Spor


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