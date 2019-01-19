Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Samsun'da Seçim Bölge Toplantısı Yapacak

Bakan Soylu Samsun'da Seçim Bölge Toplantısı Yapacak

21 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Samsun'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapılacak.

Bakan Soylu Samsun'da Seçim Bölge Toplantısı Yapacak, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Samsun'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapılacak.

Samsun Valiliğinden toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılmasının temini amacıyla, Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında, 20 Ocak Pazar günü saat 09.30'da Sheraton Otel'de gerçekleştirilecektir. Seçim öncesi, günü ve sonrasında valiliklerimizce alınacak önlemleri görüşerek değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı, Valimiz Sayın Osman Kaymak'ın ev sahipliğinde bölgemizde bulunan Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop ve Trabzon İl Valileri, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Giresun İl Jandarma Bölge Komutanı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı'nın katılımıyla yapılacaktır" denildi - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:43 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Samsun, Politika
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