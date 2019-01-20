Bakan Soylu, Samsun'dan Ayrıldı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Samsun'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'dan ayrıldı.
İçişleri Bakanlığı
Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Samsun
'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Samsun'dan ayrıldı.
Samsun'da bir otelde Amasya
, Artvin
, Bayburt
, Giresun
, Gümüşhane
, Kastamonu
, Ordu
, Rize
, Samsun, Sinop
ve Trabzon
valileri ve güvenlik amirlerinin katıldığı toplantıda seçim güvenliği konusu hakkında bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, toplantının ardından yeni emniyet binasını ziyaret etti. Atakum
Denizevleri Mahallesi'nde bulunan yeni emniyet hizmet binasında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, emniyet personelleriyle muhabbet edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soylu, Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü personellerinin çalışmalarını de yerinde inceledi.
Emniyetteki incelemelerin ardından Samsun'da görev yapan güvenlik amirleri ve Samsun Valisi Osman Kaymak ile toplantı yapan Bakan Soylu, toplantının ardından Samsun'dan ayrılarak uçakla Gaziantep
'e doğru yola çıktı.
Bakan Soylu'nun emniyetteki incelemelerine ayrıca Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz
ve güvenlikle ilgili amirler katıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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