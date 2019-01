Bakan Soylu: "Şapkayı Önüne Koyup 'Adam Kazandı' Dedi"

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim konusunda en çok geçen seçim itirazlar olduğunu hatırlatarak, "Saat 17'de Yüksek Seçim Kurulu'na çağırım' diye söylenen, bir buçuk saat sonra şapkayı önüne koyup 'Adam kazandı' dedi. Peki önceki sözler, toplumu tahrik etmeye yönelik sözler, sorumsuz davranışlar. Bunları herkes görüyor" diye konuştu.

İzmir Kaya Termal Otel'de düzenlenen 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu. Güvenlik güçlerinin görevlerini ve verilen talimatları yapmaları gerektiği noktasında uyarılarda bulunan Bakan Soylu, "Geçen günlerde iki tane terörist öldürüldü. Üzerinden çıkan materyalleri hiç geciktirmeden materyalleri incelediler. Ülkemizdeki bir stadın keşfini, bu materyallerin içinde olduğunu kendileri gördüler. Allah'a şükür tekniğimiz o kadar gelişti ki 72 saat geceden bir tek aracın yan görüntüsünden hangi gün olduğunu kimlerin yaptığını tespit edip 72 saat içinde bunları destekleyen sözde milis kuvvet diye tabir edilen terör örgütüne destek olmayı kendisine genel görev gören bu hainleri aldılar adalete teslim ettiler. 'Bir çok olayı engelledik, durumumuz iyi dediğimiz andan itibaren Allah göstermesin büyük imtihanlarla karşılaşırız. O nedenle hem vatandaşımızı bilgilendireceğiz ve işimizi dikkatli bir şeklide yapmaya çalışacağız. En ufak ihbarı bildirimi, doğru çıksın yanlış çıksın ilk vesileyle değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Konuya ilişkin örnek de veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen günlerde bir vilayetimizde bir ihbar geldi. Bir araba arkadaşlarımızın nezaketli tavırlarıyla durduruldu. Bir FETÖ mensubunun kaçtığı başka yere nakil olduğu konusunda ihbar aldık. Arkadaşlarımız bir siyasi partide de genel başkan olduğunu görüyor ve nezaket içinde kusura bakmayın bir ihbar gelmişti yolunuza devam edin diyor. Yani teşekkür etmesi gerekirken Allah razı olsun demesi gerekirken, 'Bak bu millet için buralara kadar geldiniz, bizi durdurdunuz, sonra da nezaketli bir şekilde yolunuza devam et dediniz. Allah sizden razı olsun, gece gündüz uyumuyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Belki ben olmayabilirdim bir başkası olabilirdi'diyeceğine, orada komplo üretip işimiz gücümüz biti bu kadar kişisel uğraşırken o kişiyle sanki mücadele verecekmiş gibi bir anlayış ortaya koyup, her insan kıymetlidir ama güvenlik kuvvetlerinin üzerinden beni durdurdular kast etiler, şunu yaptılar bunu yaptılar. Derdiniz ne yani. Hata yapabiliriz eksik yapabiliriz yaparsak da çıkar kamuoyuna özrü dileriz. Ama bir vatandaşın ortaya koyduğu bir ihbara bakmak bizim sorumluluğumuzdur. Hata mı yaptık eksik mi yaptık bakarız. Bu kadar meseleyi büyütüp sabahtan akşama kadar tevzirat yapıp bakan bana cevap versin Kendinizi komik durumu düşürmeyiniz. Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kolluk kuvvetlerinin oy kullanması hususuna da değinen Bakan Soylu, "Afrin'e gidecek, Cerablus'a gidecek, ailesini çoluğunu çocuğunu bırakacak, gelip Kilis'in Hatay'ın, Gaziantep'ini bir ilesinde oy kullanamayacak. Niye efendiler ben böyle istiyor diye. Böyle haksızlık var mı. Ona oy kullanım hakkı vermemiz bizim anayasal sorumluluğumuzdur. Her seçim öncesi aklı başında insanların bunların içine girmesi, hoş değil. Öbür taraftan mürekkep tekrar gelsin diyorlar. Yapılır yapılmaz onun kararı verilir. Ama seçimini güvensizliği varmış gibi mürekkep tartışması getirmek doğru değildir. Eskiden mükerrer oylar vardı. Eskiden sistemler birbirlerini görmüyorlardı. Alt tabanlar birbirini görmüyordu. Eskiden kimlik numarası üzeriden yazılımlar gerçekleşmiyordu. Bir mükerrer oy söz konusu değil. Kimsenin buna bir itirazı yok. İzmir'in bir ilçesinde yazılı olan birinin başka bir ilçede yazılması söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Seçim güvenliğine ilişkin gerçeği yansıtmayan söylemleri, tartışmaların yapıldığına işaret eden Bakan Soylu, "Biz dünyanın en güvenli seçim yapan ülkelerinden biriyiz. En üstteyiz. Seçim konusunda en çok geçen seçim itirazlar oldu. Saat 17'de Yüksek Seçim Kurulu'na çağırıyorum diye söylenen 1,5 buçuk saat sonra şapkayı önüne koyup 'Adam kazandı' dedi. Peki önceki sözler, toplumu tahrik etmeye yönelik sözler, sorumsuz davranışlar. Bunları herkes görüyor" diye konuştu.

Sandık güvenliği

Özellikle sandık çevresinin güvenliği noktasında da kuralları prosedürleri hassasiyetle takip edeceklerini dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Sandık güvenliğinden sorumlu kolluk birimlerinin listesi ilçe seçim kuruluna önceden bildirilecek, sandık güvenliğinden sorumlu yetkililer sandık kurulu başkanlarına kendilerini 'bizzat' tanıtacaklardır. Keza sandık çevresinde herhangi bir şiddet, tehdit, zor kullanma gibi bir olay meydana geldiğinde, sandık kurulu başkan ve üyelerinden birinin çağrısıyla görevli kolluk birimleri olay yerine intikal edecekler ve gerekli yasal işlemleri yapacaklardır. Geçenlerde yine ifade etmiştim, oy sayımı güvenliği ile ilgili kurgu ve manipülasyon yapmaya çalışanlar noktasında gereken uyarılarımızı yaptık. Özellikle oy verme ve oyların toplanma yerlerine, hatta çöplüklerde seçim gününden önce giderek çekim yapmak ve bundan da manipülasyon amaçlı videolar üretmek isteyen art niyetli kişiler olabilir. Bu tarz şüpheli çekim yapan kişilere karşı da sadece güvenlik birimlerimizin değil tüm vatandaşlarımızın uyanık olmasını rica ediyorum. Oyların toplanma ve naklinde kullanılacak yerlerin kamera ve aydınlatma noktasında kontrollerin yapılmasına ve eksikliklerin giderilmesine arkadaşlarımız başladı. Hatta bu çerçevede, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, eksiklik görülen yerlerde jeneratör ve aydınlatma malzemesi satın alıyoruz. Tekraren ifade ettiğim gibi, çalışmayan kamera, sadece şaibe üretmeye yarar. Başka hiçbir işe yaramaz. Ne oy pusulalarının toplanma yerlerinde, ne de insanların kafasında karanlık hiçbir nokta bırakmamak, sürecin her aşamasını aydınlık ve şeffaf şekilde yürütmek durumundayız. ve şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum ki bu noktada tecrübeliyiz, imkanlarımız yerinde ve hiçbir eksikliğimiz söz konusu değildir."

Siber güvenliğin bu seçimde de önemli bir konu başlığı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Burada iki noktada önlemlerimiz olacak ve birincisi veri güvenliğidir. Yani banka, kamu kurumları ve diğer kurumların hesaplarına ve bilgilerine karşı düzenlenerek bir şekilde kaos oluşturmaya yönelik faaliyetler noktasında tedbirlerimiz var. Bir de sosyal medya üzerinden spekülasyonlar yaparak seçim sonucunu etkilemeye veya toplumsal bir hareketlilik meydana getirmeye çalışan kişilere karşı tedbirlerimiz olacaktır. Bu noktada 'Bilişim suçları ile mücadele ekipleri' oluşturuyoruz. İnşallah bu noktada da herhangi bir zafiyete müsaade edilmeyecektir" dedi.

"Centilmenliği ve demokratik kuralları ifade etsinler"

Bu seçimde de rekabetin üst seviyede olacağını hatırlatan Soylu, muhtarlara yönelik de uyarılarda bulunarak, "Özellikle muhtarlık seçimlerinde bu rekabet açıkça görülmektedir. Tansiyonun yükseldiği noktalarda mülki idare amirlerimiz, buradan tüm kaymakamlarımıza, ilçe komutanlarımıza ilgili taraflarla gerekli diyalogları kurarak rekabetin demokratik sınırlar içinde kalmasını temin edeceklerdir. Bu seçim, önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz döneme açılan bir huzur ve rahatlama kapısıdır. ve bu seçim bir yerel seçimdir, bir hizmet yarışıdır. Meseleye bu noktadan bakmak, seçimlere gerginlik katacak herhangi bir anlam yüklemekten kaçınmak lazımdır. Muhtarlarımız seçeceğiz, belediye başkanlarımızı seçeceğiz ve inşallah sonrasında hepimiz işimize gücümüze bakacağız, ülkemizin kalkınmasının sürdürmesi, bulunduğumuz coğrafyaya barış ve huzurun hakim olması, çocuklarımızın güzel bir geleceğe kavuşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Onun için muhtarlık seçimlerinde de çok aday var. Bugüne kadar gerçekleşen seçim olaylarının büyük bir bölümü muhtarlıkta. Özellikle arkadaşlarımız muhtar adaylarını toplansınlar. Onlara centilmenliği, demokratik rekabeti ve kurallara uyulması gerekliliğini bir kez daha ifade etsinler" diye konuştu.

