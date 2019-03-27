Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Seçim Maratonunda 8 Kilo Verdi

Bakan Soylu, Seçim Maratonunda 8 Kilo Verdi

26 dakika önce

Bakan Soylu, seçim maratonunda 8 kilo verdiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi başlayan seçim maratonunda bugüne kadar 200'den fazla etkinliğe katılıp konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, seçim maratonunda 8 kilo verdi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi başlayan seçim maratonunda bugüne kadar 200'den fazla etkinliğe katılıp konuşma gerçekleştirdi. Aynı gün içinde birden fazla ili gezen Bakan Soylu, seçim maratonu boyunca 8 kilo kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi başlayan seçim maratonunda aynı gün birden fazla il gezerek 200'den fazla etkinliğe katıldı. Soylu, katıldığı etkinliklerde 150 saatten fazla konuşma yaptı. Katılmış olduğu programlar ve yaptığı konuşmalarla birçok belediye başkanını geride bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:59 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Genel
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