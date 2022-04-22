Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı - Son Dakika
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Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı

22.04.2022 15:13
Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı

Karabük'te Şehit Jandarma Komando Sami Yılmaz'ın adının verildiği caminin açılışını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ezanın burada kahramanlarımızla yetişirken beş vakit bir araya gelmesi bizim en büyük zenginliğimizdir" dedi.

Karabük'te Şehit Jandarma Komando Sami Yılmaz'ın adının verildiği caminin açılışını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ezanın burada kahramanlarımızla yetişirken beş vakit bir araya gelmesi bizim en büyük zenginliğimizdir" dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Şehit Jandarma Komando Sami Yılmaz'ın adının verildiği caminin açılışını gerçekleştirdi. 125. Alay Komutanlığı içerisinde yapımı tamamlanan ve alaydan mezun olan ilk Şehit Jandarma Komando Sami Yılmaz'ın adının verildiği caminin açılışı yapıldı. Cuma namazı sonrası yapılan açılışta kurdele kesildi. Burada konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Caminin yapılmasında ustasından kalfasından işçisinden mimarından mühendisine kadar aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanımız başta olmak üzere katkı koyan bu caminin bu noktaya gelmesine Cenab-ı Allah'ın da vesile, sebep kıldığı bütün yardım edenlere buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Minnetlerimizi ifade ediyoruz. Buralar bizim güvenlik açımızdan hem eğitim alanlarımız hem de manevi alanlarımız Birçok yerde bunu gerçekleştirebiliyoruz. ve eğitim birliklerimizde bu tür camilerimizi açık yapabiliyoruz. Allah'a hamdolsun. Ezanın burada kahramanlarımızla yetişirken beş vakit bir araya gelmesi bizim en büyük zenginliğimizdir. Ayrıca Cenab-ı Allah'ın da nasibidir. Öncelikle tekrar gayret gösteren, madden ve manen yardımda bulunan bu güzel eserin bu hale gelmesinde çalışan bütün kardeşlerimize herkese Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş olmak üzere her birine şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, caminin yapımında desteği olan işadamları Fatih Karaaslan, Bayram Demir, Adnan Çebi ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve MÜSİAD Şube Başkanı Cengiz Ünal'a katkılarından dolayı plaket verdi. Bakan Süleyman Soylu, Karabük ziyaretleri çerçevesinde şehidin babası Abdül Hamit Yılmaz, şehidin kardeşleri Semanur, Sevdenur, Enes Yılmaz ile görüştü. Baba Yılmaz caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette şehidin babasına oğlu Sami Yılmaz'ın fotoğrafı ile caminin fotoğrafı hediye edildi. Bakan Süleyman Soylu ziyaretin ardından Karabük'ten ayrıldı.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem - Onur Altındağ-İHA)

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Süleyman Soylu, Sami Yılmaz, Karabük, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı - Son Dakika


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