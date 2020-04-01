Bakan Soylu: Şehirler arası otobüslerde yolcu sayısı yüzde 99 azaldı - Son Dakika
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Bakan Soylu: Şehirler arası otobüslerde yolcu sayısı yüzde 99 azaldı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Otobüs seyahatlerindeki yolcu sayısı yüzde 99'un üzerinde azaldı.

Bakan Soylu: Şehirler arası otobüslerde yolcu sayısı yüzde 99 azaldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Otobüs seyahatlerindeki yolcu sayısı yüzde 99'un üzerinde azaldı. Şehir içindeki trafik yoğunluğu hafta sonları yüzde 85-90 civarında, hafta içinde ise yüzde 60-65 bandı içinde azaldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Radyosu'nun, canlı yayın aracından gerçekleştirdiği 'Gündem Özel' programına konuk oldu. Bakan Soylu, koronavirüs salgınıyla ilgili milli bir seferberlik ruhu ortaya konduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Salgın sonrası sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturduklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Şu ana kadar 760 bin büyüğümüzün evine gidilerek, bunların 112, 155, 156'dan talepleri karşılandı. Dünyada bunun örneği söz konusu değil" dedi.

'OTOBÜSLERDE YOLCU SAYISI YÜZDE 99 AZALDI'

Bakan Soylu, şehirler arası yolcu taşımacılığının sınırlandırılması ve bunun trafiğe yansımasıyla ilgili ise "Otobüs seyahatlerindeki yolcu sayısı yüzde 99'un üzerinde azaldı. 81 ildeki giriş ve çıkışlar ile buradaki yoğunluklar da özel araçlarda ciddi bir azalmaya neden oluyor. Toplu taşımada önemli bir mesafe aldık. 18 vilayet üzerinden bunu sürekli takip ediyoruz. Şehir içi toplu taşımada yüzde 70'lerde başladık, şu anda yüzde 84'deyiz. Her geçen gün çağrıya uyan bir bilinçle karşı karşıyayız. Şehir içindeki trafik yoğunluğu da hafta sonları yüzde 85-90 civarında, hafta içinde ise yüzde 60-65 bandı içinde azaldı. Tabii şu ana kadar 211 bin 900 civarında iş yeri kapattık. Bu azalmalarda muhakkak bunun da payı var. 65 yaş evde. Yani aslında ciddi bir izolasyon için gerekli tüm tedbirler alınıyor ve alınmaya devam edilecek" diye konuştu.

'KURALLARA UYULMAZSA HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yöneltilen soruya ise şöyle cevap verdi:

"Salgının yayılımı bizim açımızdan önemli, aynı zamanda aldığımız tedbirlerin vatandaşımıza yansıması bizim açımızdan çok önemli. 3'üncüsü dünya ne yapıyor? Bizden önce bu salgınla karşılaşanlar hangi tedbirleri almış ve hangi tedbirlerde başarılı olmuş? Pazarlardan meydanlara kadar, en son aldığımız 'Sahil kenarında balık tutmamak, spor yapmamak' gibi bu kararların karşılığını izliyoruz. Eğer burada bir uymamazlık söz konusu olsa elbette ki her türlü tedbir alınır. 'Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız' gibi bir durumumuz söz konusu değil."

Bakan Soylu, son 15 gün içinde provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili de 2 bin 977 hesap hakkında çalışma ve işlem yapıldığını belirterek, bu hesapların yüzde 70'inin bot hesap olduğunu ve aynı zamanda terör örgütü hesabı olduğunu söyledi.


Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:36 Kaynak: DHA

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