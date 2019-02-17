Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Şehit Aileleri ve Gazilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Bakan Soylu, Şehit Aileleri ve Gazilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

10 dakika önce

Bakan Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:22 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Politika
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