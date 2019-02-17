Bakan Soylu, Şehit Aileleri ve Gazilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi
10 dakika önce
Bakan Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Bakan Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:22 Kaynak: İHA
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