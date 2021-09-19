Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas programında, şehit annesinin cenazesine katıldı.

Bakan Soylu, 1997 yılında Tunceli'de bölücü terör unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Er Muammer Şafak'ın annesi Zeynep Şafak'ın cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı öğle namazının ardından Ayyıldız Camisi'nde kılındı. Soylu, şehit babasına ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, kılınan namazın ardından tabutu taşıdı. - SİVAS