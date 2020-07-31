Bakan Soylu "Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi"ndeki güvenlik güçlerinin bayramını telefonla... - Son Dakika

Bakan Soylu "Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi"ndeki güvenlik güçlerinin bayramını telefonla...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adının verildiği üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle telefonda...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adının verildiği üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle telefonda görüşerek, bayramlarını kutladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban Bayramı ve Yüksekova ilçesinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit olmasının 2. yılı dolayısıyla "Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi"ni ziyaret etti.

Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Şimşek ile 2 bin 608 rakımlı üs bölgesine gitti.

Bakan Soylu, telefonla bayramlarını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da telefonla üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle görüşerek bayramlarını kutladı, onlara görevlerinde başarı diledi.

Güvenlik güçlerinin bölgede başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Şehit Bedirhan üs bölgesine selam ve bayram dileklerimizi iletiyorum. Bugün Bedirhan bebeğimizin şehit edilişinin yıl dönümü. Allah onu cennetiyle, cemaliyle müşerref etmiştir. Çünkü o sabiydi, çocuktu. Oradaki kahramanlarımız da o üs bölgesinde onun ismini yaşatıyor. Bedirhan bebeğimize, annesine tekrar Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Onlara olan sorumluluğumuzu hem kendimize hem güvenlik güçlerimize hem de büyük milletimize tekrar hatırlatıyorum. Oradaki bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Biraz önce Cumhurbaşkanımızla bayramlaştık. O da tüm güvenlik güçlerimizin bayramını tebrik ediyor. Allah sizden razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Oradaki kardeşlerimize de selamlarımı iletiyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, Allah onları muhafaza etsin."

Kurban kesildi, dua edildi

Vali Akbıyık da terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlara imza atan jandarma, polis özel harekat ekipleri ve güvenlik korucularının bayramını kutladı.

Güvenlik güçleriyle kurban kesen Akbıyık, Nurcan ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya ile tüm şehitler için dua etti. Mevzileri gezen Akbıyık, burada nöbet tutan asker, polis ve güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti.

Akbıyık, AA muhabirine, kahraman güvenlik güçleri sayesinde vatanın emin ellerde olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ne geldiklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Burada görev yapan güvenlik güçlerimizle bayramlaştık. Bugün bayramın sevincini yaşarken, şehit bebek Bedirhan ve annesinin şehit edilişinin yıl dönümü olması münasebetiyle ayrı bir hüzün ve üzüntü yaşıyoruz. Burada şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Burada görev yapan tüm personelimiz kahramanca, canla başla görev yapıyor. Kahramanlarımızın sayesinde memleketimiz, vatanımız emin ellerde."

Hakkari'de terörle mücadelenin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari bölgesi, tarihinin en huzurlu, en güvenli dönemini yaşıyor. Son terörist kalmayıncaya kadar, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, polisimizin, askerimizin, jandarmamızın, kahraman güvenlik güçlerimizin iş birliği, koordinasyonuyla mücadelemiz sürecek. Hakkari'de artık terör gündemimizden çıkıyor. Burada terörün bitmesinde İHA'larımızın, SİHA'larımızın, ülkemizin göstermiş olduğu gelişmenin, kalkınmanın, teknolojik ilerlemenin büyük etkileri var. Bunun yanında gerek hududumuzda gerekse de üs bölgelerimizle arazide tam hakimiyetimiz var. Hakkari'de, Hakkarililerin gündemi terör değil tam tersi kültürel, ticari, eğitim, sporla ilgili faaliyetler. Bu anlamda da Hakkari'de güzel şeyler oluyor. Güzel yatırımlar yapılıyor. Türkiye'nin en huzurlu, en güvenli yerlerinden biri Hakkari.'

Bakan Soylu Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi ndeki güvenlik güçlerinin bayramını telefonla...

Karakaya, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 01:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu 'Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerinin bayramını telefonla... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Restorana giren kurbanlık koçu garson yakaladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplarla doldu! Şimdiye kadar 5282 kişi yaralandı Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayıldı Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak         
15:12
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı         
15:09
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar         
14:52
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor         
13:46
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum         
13:45
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak         
13:45
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak         
12:58
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı         
12:34
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi         
12:34
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor         
12:15
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı         
12:12
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi         
11:55
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi         
11:27
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor         
11:25
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden         
11:24
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi         
11:23
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz         
11:03
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü         
10:57
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu         
10:10
Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gördüğüm en iyi lider Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gördüğüm en iyi lider         
09:59
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı         
09:03
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti         
00:01
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi         
23:44
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi         
23:28
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu         
22:57
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler         
22:25
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü         
22:06
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı         
21:50
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 19:59:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu "Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi"ndeki güvenlik güçlerinin bayramını telefonla... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei