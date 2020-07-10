Bakan Soylu, Şehit Fatih Manga'yı son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Bakan Soylu, Şehit Fatih Manga'yı son yolculuğuna uğurladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Hava Şehitliği'ndeki defin törenine katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Hava Şehitliği'ndeki defin törenine katıldı.
Afyonkarahisar İmaret (Gedik Ahmet Paşa) Camiinde kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde Hava Meydan Şehitliğine getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın cenazesi burada düzenlenen törenle toprağa verildi. Manga'nın defin törenine İçişleri Başkanı Süleyman Soylu da katıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga, özgeçmişinin okunmasının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. Şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aileye teslim edildi.
(Hayati Kanat/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:37 Kaynak: İHA
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