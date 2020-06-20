Bakan Soylu, şehit işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit olan 4 kişiden Nesim Beştaş'ın ailesini ziyareti
Taziye çadırından görüntü
Şehit yakınları ve dua edilmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziyelerini iletmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit olan Hacı Atilla ve Emin Eruğul'un ailelerini ziyareti
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziyelerini iletmesi ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.