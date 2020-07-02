Bakan Soylu şehit kardeşinin dileğini gerçekleştirdi - Son Dakika

Bakan Soylu şehit kardeşinin dileğini gerçekleştirdi

Şehit Astsubay Hakan Taşdemir'in kız kardeşi Çiğdem Taşdemir'in polis helikopterine binme talibini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne yaz aylarında tahsis edilen polis helikopterine şehit kardeşinin binmesi için verdiği talimat sonrası, Çiğdem Taşdemir'in bu...

Şehit Astsubay Hakan Taşdemir'in kız kardeşi Çiğdem Taşdemir'in polis helikopterine binme talibini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne yaz aylarında tahsis edilen polis helikopterine şehit kardeşinin binmesi için verdiği talimat sonrası, Çiğdem Taşdemir'in bu talebi yerine getirildi.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri şehit kız kardeşini polis aracı ile Marmaris ilçesinde çalıştığı iş yerinden alarak, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Muğla'da görevlendirilen polis helikopterinin bulunduğu piste getirdi. Burada helikopterin uçuş ekibi tarafından karşılanan Çiğdem Taşdemir'e helikopter hakkında bilgiler verildi. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından özel olarak hazırlatılan ve üzerinde polis logosunun yanı sıra, 'Polis dostunuz, arkadaşınızdır' yazılı tişört İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tümer Yılmaz tarafından Çiğdem Taşdemir'e verildi.

Kızının dileğinin gerçekleştirilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren şehit babası Haluk Taşdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, şehit ailelerine büyük destek ve önem veren Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

(Bekir Tosun/İHA)

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu şehit kardeşinin dileğini gerçekleştirdi - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:23:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu şehit kardeşinin dileğini gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]