Bakan Soylu şehit kardeşinin dileğini gerçekleştirdi - Son Dakika

Şehit Astsubay Hakan Taşdemir'in kız kardeşi Çiğdem Taşdemir'in polis helikopterine binme talibini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne yaz aylarında tahsis edilen polis helikopterine şehit kardeşinin binmesi için verdiği talimat sonrası, Çiğdem Taşdemir'in bu talebi yerine getirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri şehit kız kardeşini polis aracı ile Marmaris ilçesinde çalıştığı iş yerinden alarak, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Muğla'da görevlendirilen polis helikopterinin bulunduğu piste getirdi. Burada helikopterin uçuş ekibi tarafından karşılanan Çiğdem Taşdemir'e helikopter hakkında bilgiler verildi. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından özel olarak hazırlatılan ve üzerinde polis logosunun yanı sıra, 'Polis dostunuz, arkadaşınızdır' yazılı tişört İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tümer Yılmaz tarafından Çiğdem Taşdemir'e verildi.

Kızının dileğinin gerçekleştirilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren şehit babası Haluk Taşdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, şehit ailelerine büyük destek ve önem veren Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

(Bekir Tosun/İHA)