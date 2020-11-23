Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Twitter'daki profiline şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını yükledi.
Soylu'nun Twitter hesabında fotoğrafını paylaştığı Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.
- Kaynak: AA
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