Bakan Soylu, şehit olan sivillerin cenaze törenine katıldı (1)
1 saat önce
-Şehit naaşlarının getirilerek musallaya konulması -Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit...
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:36 Kaynak: AA
-Şehit naaşlarının getirilerek musallaya konulması
-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze törenine katıldı. (1)
Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız Kulp şehitleri, Batman'da kürtçe ağıtlarla toprağa verildi Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu? İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor