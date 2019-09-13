Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, şehit olan sivillerin cenaze törenine katıldı (2)
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Bakan Soylu, şehit olan sivillerin cenaze törenine katıldı (2)

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Dua edilmesi Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Naaşların omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Dua edilmesi

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Naaşların omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze törenine katıldı. (2)

Bakan Soylu, şehit olan sivillerin cenaze törenine katıldı (2)

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı
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