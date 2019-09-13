Bakan Soylu, şehit olan sivillerin cenaze törenine katıldı (2)
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Dua edilmesi Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Naaşların omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının...
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:42 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Dua edilmesi
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması
Naaşların omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze törenine katıldı. (2)
Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş Kulp şehitleri, Batman'da kürtçe ağıtlarla toprağa verildi Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?