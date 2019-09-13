Bakan Soylu, şehit olan sivillerin cenaze törenine katıldı (2)

Naaşların omuzlarda taşınarak cenaze aracına nakledilmesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze törenine katıldı. (2)

Dua edilmesi

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