BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

08.05.2022 21:09

AK Parti 26'ncı dönem Bursa milletvekili Bennur Karaburun'un nişan törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde bulunan 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

AK Parti 26'ncı dönem Bursa milletvekili Bennur Karaburun'un nişan törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde bulunan 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti. Bayar'ın kabri başında dua eden Bakan Soylu, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Süleyman Soylu, ziyaretin ardından karayoluyla İstanbul'a hareket etti.

BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN SOYLU, ŞEHİT TALHA BAHADIR'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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