Bakan Soylu, şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü

25.07.2022 19:13
Bakan Soylu, şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın babası ile telefonda görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın babası ile telefonda görüştü. Aileye taziye dileklerini ileten Bakan Soylu, "Evladınız bütün milletimizin evladı. Vakarınıza, metanetinize, sabrınıza minnettarız" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pençe Kilit operasyonunda terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 17 Temmuz günü yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesine ziyarette bulundu. Beraberinde, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İlçe Kaymakam Cevdet Bakkal ve ilçe Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile şehidin baba ocağına giden Vali Memiş, acılı aileye taziyelerini iletti.

Vali Memiş, "Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Selahattin ve tüm şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz bugün ülkemiz sınırlarında güven içerisinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz" diye konuştu.Taziye ziyaretinde aile ile Vali Memiş'in telefonundan görüşen Bakan Soylu, şehidin babası Necati Taşkın ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu. "Sizin evladınız bütün milletimizin evladı" diyen Soylu, şunları söyledi: "Allah, cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Allah, bizleri sizlere mahcup etmesin. Biz, evladınızın yerini tutamayız. Ama emrinize 24 saat amadeyiz. Bütün aileye sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah sizden razı olsun. Vakarınıza, metanetinize, sabrınıza minnettarız."

Ziyarette, Kur'an- Kerim tilaveti okundu, şehit Taşkın ve tüm şehitler için dua edildi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü - Son Dakika

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