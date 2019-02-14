Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Bakan Soylu, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi

14 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkartılması için yapmak istedikleri yürüyüşle ilgili, "Yürüyemediler hiçbiri, Taksim Meydanı'nda asfaltın üzerine oturttuk." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkartılması için yapmak istedikleri yürüyüşle ilgili, "Yürüyemediler hiçbiri, Taksim Meydanı'nda asfaltın üzerine oturttuk." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde şehit yakınları, gazi ve muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, ülke sınırları içinde kalan 700 teröristin de hakkından geleceklerini vurguladı.

Soylu, bazı konularda sesinin gür çıkmasının kaynağının halkın desteği ve oyu olduğuna işaret ederek, bu desteğin azalması ya da birilerinin arzu ettiği şekilde çekilmesi halinde bu kadar dik yürüyemeyebileceklerini söyledi.

Bazı HDP'li milletvekillerinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkartılması için yapmak istedikleri yürüyüşü hatırlatan Soylu, "Yürüyemediler hiçbiri, Taksim Meydanı'nda asfaltın üzerine oturttuk." ifadesini kullandı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek isteyen Soylu, "Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin Ankara'da yaşayanlar için, her birimiz için kabus oluşturacağını düşünüyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:27 Kaynak: AA

Abdullah Öcalan, PKK, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor HDP'li Nadir Yıldırım'dan Skandal Paylaşım: Çaresiz Olmadık Çünkü PKK Var!

4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 20:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]