Bakan Soylu: Şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim - Son Dakika

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Bakan Soylu: Şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" uyarısında bulundu.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" uyarısında bulundu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:23 Kaynak: DHA
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