Bakan Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeyi havadan incelemelerde bulunması
İçişleri Bakanı Soylu'nun yapılan çalışmaları incelemesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun vatandaşlarla görüşmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun esnafla görüşmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun polis ekiplerini ziyareti
İçişleri Bakanı Soylu'nun ekiplerle fotoğraf çekilmesi GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun Dereli ilçesi sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:46 - Kaynak: AA
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