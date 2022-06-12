Bakan Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerinden sonra açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Genel, Son Dakika
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