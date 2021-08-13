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Bakan Soylu, sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli - Son Dakika

Bakan Soylu, sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli

13.08.2021 09:03

İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selin yıktığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalar yaptı. 17 kişinin hayatını kaybettiği afetin büyüklüğüyle ilgili konuşan Bakan Soylu sesi titreyerek, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ardından hemen bölgeye intikal eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu be Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgedeki incelemelerine devam ediyor. Toplamda 17 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bölgede çok sayıda ev ve araç da hasar gördü. Yıkımın büyük olduğu sel bölgelerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Bakan Süleyman Soylu ve Murat Kurum kameralar karşısına geçti.

"SES YÖNTEMİYLE ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Soylu, evlerdeki arama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

"HES PATLADI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Hidroelektrik Santrali'nin patladığı iddialarıyla ilgili de konuşan Soylu, "Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli

"DERELİ'NİN 5 MİSLİ BİR DURUM VAR"

Konuşmasının devamında sesi titrediği görülen Bakan Soylu, Kastamonu'daki durumun Giresun Dereli'deki sel felaketinden daha büyük olduğunu ifade ederek, "Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de bir kıyas olarak o saatten bu saate kadar hep arama kurtarma çalışmaları yaptık ve kendi zihnimde 5 Dereli gibi bir rakam çıkardığımı söyleyebilirim. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli bir süreç var burada. Etki alanı geniş, aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek" sözlerini kullandı.

Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli

Bakan Soylu'nun açıklamalarının devamı şu şekilde:

Rize, Arhavi, ondan önce Dereli'de sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ama benim gördüğüm en ağır sel felaketi burada. Şu ana kadar hem etkililik alanı hem de şiddeti açısından.

"ARAMALAR 8'E KADAR DEVAM ETTİ, GECE DE EDECEK"

Bu kurtarmalarda çocuk, yaşlı, sedyeye bağlı hasta var; burada aileler, bebekler var. Akşam saat 8'e kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti. Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün ama arama kurtarma ekiplerimiz bu gece çalışmalarına devam ediyorlar.

"İLÇE İKİYE BÖLÜNDÜ"

Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki ilişki, iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5'e kadar yokmuş zaten. İki ayrı alanda iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor. Altyapı hasarları çok, esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok, vatandaşımızın etkilenmesi çok.

Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
Bakan Soylu, sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli

Süleyman Soylu, Hisarcık, Dereli, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli - Son Dakika


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