İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Sel ve taşkınlar nedeniyle hasar gören noktaları tek tek gezen Bakan Soylu karayolu bağlantısı kesilen Şarköy'e helikoptere ulaştı. Bakan Soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. Bakan Soylu'nun çocukların helikopterle gezdirilmesi talimatını vermesinin ardından ilk kez helikoptere binen ve gökyüzünde polis helikopteriyle turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadılar.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu sel mağduru çocukların helikoptere binme isteğini kırmadı - Son Dakika

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