Bakan Soylu sel mağduru çocukların helikoptere binme isteğini kırmadı - Son Dakika
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Bakan Soylu sel mağduru çocukların helikoptere binme isteğini kırmadı

29.06.2022 14:07

Bakan Soylu sel mağduru çocukların helikoptere binme isteğini kırmadı Sel mağduru çocuklar polis helikopteriyle gezdirildi Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yol bağlantısı kesilen Şarköy'e helikopterle ulaştı.

Bakan Soylu sel mağduru çocukların helikoptere binme isteğini kırmadı

Sel mağduru çocuklar polis helikopteriyle gezdirildi

BARTIN - Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yol bağlantısı kesilen Şarköy'e helikopterle ulaştı. Bakan soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. Helikopterle gökyüzünde turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Sel ve taşkınlar nedeniyle hasar gören noktaları tek tek gezen Bakan Soylu karayolu bağlantısı kesilen Şarköy'e helikoptere ulaştı. Bakan Soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. Bakan Soylu'nun çocukların helikopterle gezdirilmesi talimatını vermesinin ardından ilk kez helikoptere binen ve gökyüzünde polis helikopteriyle turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadılar.

YORUMLAR
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Bakan Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: 'Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız' Bakan Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: 'Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız' BARTIN-BAKAN SOYLU SELDEN ETKİLENEN BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU BARTIN-BAKAN SOYLU SELDEN ETKİLENEN BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu sel mağduru çocukların helikoptere binme isteğini kırmadı - Son Dakika

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