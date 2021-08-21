Bakan Soylu selde mahsur kalan Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti - Son Dakika

Bakan Soylu selde mahsur kalan Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde mahsur kalan Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubay Turhan Tekin ile telefonda görüşerek teşekkür etti.

Yaptığı ip düzeneği ile 1,5 metre derinlikteki suya girerek öğrencileri kurtarmayı başaran Tekin, Kur'an kursunda mahsur kalan öğrencileri hayata tutundurmayı başardı.

Olay sonrası Tekin'i arayarak teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "Allah sizden razı olsun. Bu akşam biz bu tarafta siz o tarafta çok büyük işler yaptınız. Tecrübenizi, tekniğinizi, emeğinizi o akşam çocuklar için kullandınız. Bana göre çok da cesaretli iş yaptınız Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.