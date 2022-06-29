İl Özel İdaresi ve AFAD 'a ait iş makineleri ile kepçeler Üçköprü mevkisinde dere yatağındaki suyun akış yönünü değiştirirken AFAD, JAK, İHH , itfaiye ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçlar bölgede arama yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

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