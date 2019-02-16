Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Senbis'te Sendika Yöneticilerine Yetki Vereceğiz

Bakan Soylu: Senbis'te Sendika Yöneticilerine Yetki Vereceğiz

1 saat önce

İçişleri Bakanı, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Soylu: Senbis'te Sendika Yöneticilerine Yetki Vereceğiz, System.String[]
İçişleri Bakanı, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Soylu, burada yaptığı açıklamada SENBİS'te (Sendikalar Bilgi Sistemi) sendika yöneticilerine yetki verileceğini belirterek, yazılım geliştirme çalışmalarına başlandığını kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Sendika yöneticilerine kullanıcı yetkisi verilerek zorunlu bildirimleri SENBİS (Sendikalar Bilgi Sistemi) üzerinden kendilerinin yapabilmelerine imkan tanımak istiyoruz.  Arkadaşlarımız yazılım geliştirme çalışmalarına başladılar. İnşallah kısa bir süre içinde bunu da gerçekleştirmiş olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:25 Kaynak: DHA

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