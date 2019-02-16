Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Sendika Yöneticileri Zorunlu Bildirimleri Senbis Üzerinden Yapacak

Bakan Soylu Sendika Yöneticileri Zorunlu Bildirimleri Senbis Üzerinden Yapacak

32 dakika önce

Bakan Soylu sendika yöneticileri zorunlu bildirimleri senbis üzerinden yapacak (2-EK)(Tür: Ankara)

Bakan Soylu sendika yöneticileri zorunlu bildirimleri senbis üzerinden yapacak (2-EK)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:55 Kaynak: DHA

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