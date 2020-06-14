Bakan Soylu: Siirt'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Siirt'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİİçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.

ETKİSİZ HALE GETİRLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."Haber: ANKARA,



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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