Bakan Soylu: "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.
6 saat önce
Bakan Soylu: "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:41 Kaynak: İHA
Bakan Soylu: "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz. Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz"
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