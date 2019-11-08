Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.
Son Dakika Genel Bakan Soylu: 'Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.

Bakan Soylu: "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.

6 saat önce

Bakan Soylu: "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.

Bakan Soylu: "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz. Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz"

Bakan Soylu: Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.

Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:41 Kaynak: İHA
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