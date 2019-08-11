Bakan Soylu sınırda bayram namazı kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde bayram namazı kılıp vatandaşlarla bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde bayram namazı kılıp vatandaşlarla bayramlaştı.



Bakan Süleyman Soylu, uçakla geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanından helikopterle sabaha karşı Derecik ilçesine geldi. Derecik 34. Hudut Tabur Komutanlığına inen helikopterden inen Bakan Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik Kaymakamı İdris Arslan, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile Ulu Camii'ne geçti. Burada vatandaşlarla birlikte bayram namazını eda eden Bakan Soylu, çıkışta vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.



Bakan Soylu'dan çocuklara bayram harçlığı



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe Harekatını yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın nokta olan Derecik'te namaz çıkışı caminin avlusunda vatandaşlarla bayramlaşırken, yanına gelen çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların da tek tek bayramını tebrik eden Soylu, koruması vasıtasıyla onlara harçlık verdi. Harçlık alan çocukların sevinçleri gözlerine yansıdı.



Kurbanlığı Müdür Dilberoğlu sakinleştirdi



Bakan Soylu bayram namazı sonrası bir süre ilçe merkezinde yürüyerek kaymakamlık bahçesine geçerek burada kurban kestirdi. Bakan Soylu'nun kestireceği kurbanlık büyükbaş hayvan huysuzlanınca devreye Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu girdi. Dilberoğlu, huysuzlanan hayvanı sakinleştirip, yere yatırılmasına yardım etti.



Soylu'dan Ekici ailesine taziye ziyareti



Bakan Soylu, kahvaltıyı ise belediye bahçesinde vatandaşlarla birlikte yaptı. Burada kurulan bayram sofrasında kahvaltı yapan Soylu, daha sonra 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı köyüne geçti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, geçen hafta askerlerin 'dur' ihtarına uymadığı için açılan uyarı ateşi sırasında seken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Vedat Ekici'ni babasına başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Soylu. daha sonra da helikopterle üs bölgelerine geçti. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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