Bakan Soylu: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakan Soylu: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
07.04.2021 18:01
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve Polis Özel Hareket birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" dedi.
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