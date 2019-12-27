Bakan Soylu, Sivrice'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'ın Sivrice ilçesini ziyaret etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Başkan Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı köylerdeki inceleme sonrasında ilçeye geçti. Kaymakam Mustafa Gül'den ve Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan bilgi alan Bakan Soylu, ardından kaymakamlık önündeki çocuklarla da sohbet etti. Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Soylu, polis memurlarıyla ve UMKE personeliyle bir araya geldi. Daha sonra Soylu, Elazığ'dan hava yolu ile ayrıldı. - ELAZIĞ