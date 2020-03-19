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Bakan Soylu: "(Sokağa çıkma yasağı iddiası) Sosyal medya mecrasından manipüle etmeye çalışanlara,...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:42 Kaynak: AA
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