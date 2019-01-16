Bakan Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve Beraberindeki...
19 dakika önce
Bakan Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Soylu, Somali
Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindeki heyeti kabul etti
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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