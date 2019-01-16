Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve Beraberindeki...

Bakan Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve Beraberindeki...

19 dakika önce

Bakan Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindeki heyeti kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindeki heyeti kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

Politika
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