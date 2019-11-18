Bakan Soylu: "Son 3-4 ayda güney sınırımızdaki komşularımız birkaç defa değişti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Amerika, Rusya... Komşularımız değişti ama bizim irademiz hiçbir zaman değişmedi

"2020 ve 2021 yılında 270 bin güvenlik personeline eğitim verilecek"

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 3-4 ayda güney sınırımızdaki komşularımız birkaç defa değişti. Amerika, Rusya.. farkında mıyız bilmiyorum. Türkiye burada ortaya koyduğu iradeyi hiç sarsılmaz bir irade ile savundu. Komşularımız değişti ama bizim irademiz hiçbir zaman değişmedi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi" Eğitim Programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, 2019 yılında eğitim denetim ve takip alanlarında çok ciddi bir çaba sarfedildiğini aktardı. Eğitim ve yapılan işlerin denetiminin önemli olduğunu dile getiren Soylu, "17-25 Aralık'tan neredeyse 15 Temmuz'un sonuna kadar olan süreç içerisinde Türkiye sadece iş yapmak üzere yoğunlaştı çünkü FETÖ ciddi bir şekilde tüm devlet kapasitemizi felç etmek için bir çaba ortaya koymaya çalışmıştı. En nitelikli işlerimizi kamu içerisinden alıp dışarıya taşımaya ve kamunun içini boşaltmaya yönelik bir politika oluşturmaya çalışıyordu. Denetim konusunda ciddi bir sıçrayışa ihtiyacımız vardı ve bu sıçrayışı da bu yıl itibariyle arkadaşlarımıza planladık. Bir de temel mesele takip yani sadece işlerin belirli bir çerçevede olması değil aynı zamanda bu işlerin takibi ehemniyetlidir. Takip etmediğiniz iş elinizde kalır" ifadelerinde bulundu.



"2020 ve 2021 yılında 270 bin güvenlik personeline eğitim verilecek"

Soylu, 2019 yılında hizmet içi eğitim programlarına katılımın 338 bin olduğunu söyledi. 2020 yılının eğitim yılı olacağını dile getiren Soylu, "Aile içi şiddet ve kadına şiddet konusunda güvenlik personelimizin sayısı 540 bin civarındadır. Bunun tam yarısını 270 binini 2020 yılında, diğer 270 binine de 2021 yılında eğitim vereceğiz. Eğitim tüm sektörlerin en önemli meselelerinden biridir. Bu eğitimler sadece eğitim olarak da kalmıyor aynı zamanda karşılıklı istişare ve bilgi akışı haline dönüşüyor. Bizim çok güçlü bilgi setimiz var çok güçlü tecrübelerimiz var. Biz terörle mücadele ediyoruz, güvenlik de ciddi şekilde bir mücadelemiz söz konusu. 100'ün üzerinde bunların önemli bir bölümü Avrupa ülkesidir her birine polisimiz jandarma ve sahil güvenliğimiz eğitim vermektedir. Asayişten terörle mücadeleye kadar siberden uyuşturucuyla mücadeleye kadar dünyanın birçok ülkesine şu anda eğitim veren bir anlayışı sergiliyoruz. Bir rol model bir ülke olmak konusunda hızlı bir şekilde adım atıyoruz" diye konuştu.



"Güney sınırımızdaki komşularımız değişti"

Soylu tek kutuplu bir dünyaya geçilmedigini belirterek, "Şuanda hepimiz çok kutuplu bir ortaklığız bütün dünyada. Hindistan'ın kendine göre bir gücü var. Latin Amerika'nın kendine göre bir gücü var. Avrupa'nın kendine ait bir gücü var, Japonya'nın Çin'in kendine ait bir gücü var. Dünyanın çok kutuplu ortaklığa doğru evrildiğini 21. asrın başından itibaren hep beraber görüyoruz. Dünya bambaşka bir anlayışa doğru gitmektedir. Türkiye toprakları İskandinav bölgesinde falan değildir, problemler çatışmalar güç savaşları bu bölgede yaşanmaktadır. Son 3-4 ayda güney sınırımızdaki komşularımız birkaç defa değişti. Amerika, Rusya.. farkında mıyız bilmiyorum. Türkiye burada ortaya koyduğu iradeyi hiç sarsılmaz bir irade ile savundu. Komşularımız değişti ama bizim irademiz hiçbir zaman değişmedi" şeklinde konuştu.