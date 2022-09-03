Bakan Soylu: "Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır"

03.09.2022 14:14
Bakan Soylu: "Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır"

Bakan Soylu: "Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır.

Bakan Soylu: "Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır"

-"ABD, PKK/PYD'nin güvenliğini sağlamazsa yarım metre adım atamaz. ABD olmasa PKK/PYD olmazdı. PKK ve PYD'nin patenti Amerika'dır, onların uşağıdır. Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar"

-"1097 gündür 309 evladı için ailelerin feryadı. Çocukları dağa götürenlere değil sadece isyan onları maşa olarak kullananlaradır da"

-"Srebrenitsa anneleri nasıl sıkıntı çektiyse bu annelerin de sıkıntıları aynıdır"

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, PKK, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Soylu: 'Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır" - Son Dakika
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