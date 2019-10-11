Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden 500 kişi hakkında gerekli...
Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden 500 kişi hakkında gerekli...

Bakan Soylu: "Sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden 500 kişi hakkında gerekli...

1 saat önce

Bakan Soylu: "Sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden 500 kişi hakkında gerekli tespitleri yaptık, 121 tanesini gözaltına aldık.

Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "Sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden 500 kişi hakkında gerekli tespitleri yaptık, 121 tanesini gözaltına aldık." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
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