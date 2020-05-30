Bakan Soylu: Sözde Herekol Karargahı çöktü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , Siirt 'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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