BAKAN SOYLU SPORCULARLA FUTBOL VE MASA TENİSİ OYNADI - Son Dakika
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BAKAN SOYLU SPORCULARLA FUTBOL VE MASA TENİSİ OYNADI

11.09.2022 17:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'nın ardından Vali Mahmut Demirtaş ile Ömerli ilçesine geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'nın ardından Vali Mahmut Demirtaş ile Ömerli ilçesine geçti. Bakan Soylu ile Vali Demirtaş'ı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ karşıladı. Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra belediyenin spor tesisini gezdi. Burada çeşitli branşlarda eğitim alan sporcularla bir araya gelen Soylu hem futbol hem masa tenisi oynadı. Gençlerle de sohbet eden Soylu, derslerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Soylu daha sonra Dargeçit ilçesine geçti.

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HABER Selim KAYA-Nezir GÜNEŞ-Mehmet Halis NAYIFOĞLU

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Kaynak: DHA

Hüsamettin Altındağ, Mahmut Demirtaş, Süleyman Soylu, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU SPORCULARLA FUTBOL VE MASA TENİSİ OYNADI - Son Dakika

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