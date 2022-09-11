BAKAN SOYLU SPORCULARLA FUTBOL VE MASA TENİSİ OYNADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'nın ardından Vali Mahmut Demirtaş ile Ömerli ilçesine geçti. Bakan Soylu ile Vali Demirtaş'ı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ karşıladı. Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra belediyenin spor tesisini gezdi. Burada çeşitli branşlarda eğitim alan sporcularla bir araya gelen Soylu hem futbol hem masa tenisi oynadı. Gençlerle de sohbet eden Soylu, derslerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Soylu daha sonra Dargeçit ilçesine geçti.

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HABER Selim KAYA-Nezir GÜNEŞ-Mehmet Halis NAYIFOĞLU